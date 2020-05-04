Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточён

Меры по контролю за соблюдением гражданами самоизоляции усилили по поручению губернатора.

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В связи с низким уровнем самоизоляции челябинцев Алексей Текслер поручил сотрудникам полиции усилить меры за соблюдением горожанами ограничительных мер. О том, как выполняется поручение губернатора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам»,— рассказали в ведомстве.

Также в полиции сообщили, что контроль на въездах в город 11 мая с 9 часов утра до 17:00 будет ужесточен.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие «Тоннель»: останавливают сразу по 10-15 автомобилей, проверяют на наличие нарушений и напоминают о соблюдении мер безопасности.

«На территории Челябинска работают 16 передвижных пунктов полиции. В каждой группе для более оперативной работы правоохранители оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым Роспотребнадзором вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней»,— добавили в региональном ГУ МВД России.

Также сотрудники полиции вместе с представителями Минздрава продолжают контролировать граждан с предписаниями по месту их проживания.