Студентка, насмерть сбившая пешехода в Челябинске, избежала тюрьмы

Мать погибшего парня не захотела калечить жизнь молодой девушки.

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Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу 21-летней студентки, которая в июне этого года насмерть сбила 26-летнего уроженца Казахстана.

Милана Ахмедова в зале суда находилась без наручников, ее сопровождало большое количество родственников.

В ходе судебного заседания мать погибшего подала заявление о закрытии уголовного дела. Женщина согласилась на примирение, объясняя, что погибший сын был единственным кормильцем в семье, а после его смерти она испытывает материальные трудности. Поэтому от подсудимой она попросила возместить ей моральный вред. Так как Милана Ахмедова обвинялась в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ее преступление было квалифицировано как преступление средней тяжести.

«В суде представитель потерпевшей стороны ходатайствовал о прекращении уголовного дела. «Подсудимая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, она принесла матери погибшего свои извинения, стороны примирились, — все условия для прекращения дела были соблюдены», — сообщил из зала суда корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Милана Ахмедова свои извинения изложила в письменном виде, она написала письмо матери погибшего.

Женщина согласилась на примирение, объясняя, что погибший сын был единственным кормильцем в семье, а после его смерти она испытывает материальные трудности. Поэтому от подсудимой она попросила возместить ей моральный вред и затраты на похороны сына.

«Решение маме нелегко даётся, она сегодня решила о прекращении дела, так как Ахмедова молодая, извинения принесла и оплатила все, что требовалось», — передает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Милана Ахмедова на суде призналась, что желания садиться за руль после случившегося у нее больше нет.

Суд после долгого совещания решил закрыть уголовное дело в отношении девушки, в связи с примирением сторон. Милана Ахмедова выплатит матери погибшего 3 миллиона рублей.

Напомним, ДТП произошло 17 июня на пересечении Университетской Набережной и улицы Чичерина. Милана ехала на «Мерседесе» сестры от улицы Макеева в сторону улицы Молодогвардейцев, когда молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На тот момент стаж вождения четверокурсницы составлял 3,5 года.

19 июня Милана дала показания и призналась в том, что сбила человека. 26-летний уроженец Казахстана скончался на месте происшествия. Родственники девушки были готовы возместить ущерб семье погибшего.

В отношении Миланы было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, из-за которого погиб человек. Санкция статьи предусматривала максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Во время расследования уголовного дела матери сбитого пешехода, которая после его смерти осталась совсем одна, были перечислены 300 тысяч рублей.

Погибший парень был единственным ребенком в неполной семье из Лисаковска (Казахстан). Молодой человек несколько лет назад переехал в Челябинск и поступил в ЮУрГУ.