Пешеход погиб под колесами автомобиля в Челябинске

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

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Во время дорожно-транспортного происшествия в Челябинске погиб пешеход. Авария произошла в субботу, 26 сентября 2020 года, днем. Мужчина, переходивший дорогу недалеко от дома № 80 по улице Братьев Кашириных, оказался под колесами автомобиля.

«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген Джетта“, совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения автомобиля», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД сообщают, что погибший мужчина был в возрасте от 35 до 40 лет.