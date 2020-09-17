В «Парковом» из-за текущей из швов воды пострадала квартира челябинки

Женщина утверждает, что управляющая компания не отвечает на её заявки.

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В микрорайоне «Парковый» в доме 2013 года постройки из швов здания течёт вода, которая попадает внутрь. Проблема повторяется уже не первый год и носит систематический характер. Как рассказала сайту «Первый областной» жительница дома № 14 по улице Александра Шмакова Анастасия, обычно вода течёт из швов только весной, но в этом году проблема проявилась и осенью. При этом управляющая компания УЮ КЖСИ, обслуживающая дом, никак не реагирует на протечки, утверждает Анастасия.



«Течет это из швов снаружи. Сейчас как-то надо вот это все просушивать, и обрабатывать, чтобы не появилась плесень! Когда в прошлый раз после майских гроз такое было, хоть солнышком просушило, а сейчас в такую холодину, не знаю, что будет! Уже написала заявление в ГЖИ. Потому что на все мои заявки и прочее от управляющей я ни одного ответа не получила. Все обращения я подавала через сайт, потому что прикрывались пандемией. Сейчас предстоит хождение по мукам, видимо, заявления, бумажки, экспертизы, а ведь на все это надо время. Следовательно, делать все придется в ущерб работе, а ведь она меня кормит! Замкнутый круг»,— поделилась с «Первым областным» жительница дома Анастасия.

За комментарием сайт «Первый областной» обратился в управляющую компанию ЮУ КЖСИ. Её представитель рассказал, что от протечек страдают не только дома, находящиеся в их управлении, а часть здании досталась от обанкротившегося застройщика. Представитель КЖСИ подчеркнули, что будут составлять акты после того, как увидят все повреждения.

«Дальше, соответственно, будем искать, кто виноват. Есть несколько сторон: застройщик, который обанкротился, обязательства у него остались, но его нет, это один момент. Наши обязательства по ремонту — проводился он или нет, в какой форме, и почему это повторяется — возможно, мы будем подрядчика, который из года в год ремонтирует, как-то привлекать к ответственности. И есть еще одна сторона вопроса, дома, которые сейчас в ходе капремонта находятся, там, возможно износ будет уже больше какого-то процента, это инженеры только могут ответить. По возмещению, в зависимости от того, какие последствия всего этого были, мы будем индивидуально работать с каждым собственником»,— рассказали сайту «Первый областной» в ЮУ КЖСИ.

Как поступить в случае затопления квартиры объяснила юрист Нина Бахтина. Она рассказала, что перед независимой экспертизой составляется акт от управляющей компании. Собственнику в свою очередь нужно принести в УК 2 экземпляра заявления, на одном из них ставится дата, подпись и расшифровка принимающего.

«Его заявитель забирает себе, другое остается в компании. Выход осуществляется на следующий день, еще через 10 дней на предмет скрытых дефектов. Не принять его они не имеют права, у них должен быть секретариат, канцелярия. Не стоит отправлять это письмо, так как это займет больше времени. В крайнем случае, можно направить телеграмму. Альтернативой является вызов ГЖИ, когда уже ГЖИ заставляет УК выйти и составить акт. Вообще, это нарушение лицензионных требований, управляющую компанию за это могут лишить лицензии. Основа любых судов по затоплениям — это акт»,— отметила юрист Нина Бахтина.

Юрист подчеркнула, что независимого оценщика можно вызывать только после составления акта. При этом, при процедуре управляющая компания должна подняться к соседям этажом выше для установления причин подтопления.