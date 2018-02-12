/ 78-летний пешеход погиб после ДТП с ВАЗом во время снегопада на Южном Урале

Медики не смогли помочь пожилому мужчине.

В минувшие выходные в Миассе произошло смертельное ДТП. Пожилой мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала «Лала Гранта». Как сообщают в Областной автоинспекции, во время аварии шел сильный снег.

10 февраля в 12:55 возле дома № 39 по улице 8 Июля водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», в условиях снегопада совершил наезд на пешехода мужчину 1939 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД региона.

После аварии пенсионера в тяжелом состоянии госпитализировали, от полученных травм от скончался в медучреждении. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

