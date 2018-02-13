/ Нетрезвый водитель разбил иномарку о борт маршрутки напротив «Алмаза»

Один человек пострадал в результате аварии.

Накануне вечером на оживленном участке Копейского шоссе, в районе торгового комплекса «Алмаз», произошла авария с участием двух легковых машин и автобуса. «Тойота» врезалась во впередистоящую маршрутку, которая по инерции задела еще одну машину. Водителя «Короны» подозревают в управлении машиной под воздействием алкоголя, однако от прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался.



12 февраля в 18:10 по Копейскому шоссе возле дома № 47 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Корона» с признаками алкогольного опьянения совершил столкновение с остановившемся впереди автобусом ПАЗ-31054 — водитель 1958 года рождения. После чего автобус ПАЗ продвинулся вперед и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП 31-летний пассажир автомобиля «Тойота Корона» получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят административную проверку, по ее результатам будет принято решение в отношении автомобилиста.

