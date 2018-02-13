/ Автомобилиста на «Ладе» винят в гибели двух пассажиров после столкновения с автопоездом

Водитель грузового автомобиля, тоже виновный в смертельном ДТП, скрылся от следствия.

Возле садов Советского района столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ» с прицепом. Легковушка ехала по улице Челябинской к Троицкому тракту, в ее салоне находились водитель и три пассажира, не пристегнутые ремнями безопасности. На пути автомобиля начал разворачиваться большегруз. Управлявший «Ладой» автомобилист решил, что ему ничего не угрожает, и не стал останавливаться, снижать скорость или объезжать автопоезд. В итоге два автомобиля столкнулись.

В результате ДТП двоим пассажирам Лады причинены телесные повреждения, от которых они скончались, третьей пассажирке причинен тяжкий вред здоровью. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

ДТП произошло почти 2 года назад, 12 августа 2016 года. Все это время шло разбирательство по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. За время следствия «Ладу Ларгус» арестовали, потому что потерпевшая сторона запросила больше 6 миллионов рублей. Обвиняемый водитель «Лады» признал свою вину. Теперь автомобилиста будут судить.

Прокуратура г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Челябинска. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Челябинска. — добавила помощник регионального прокурора.

Обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ предъявлено и водителю «КамАЗа». За рулем находился 27-летний житель Казахстана. Узнав о грозящей ответственности, он скрылся от органов следствия. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. Мужчина объявлен в розыск.