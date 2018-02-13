/ 2-летнюю пассажирку госпитализировали после наезда иномарки на ЛЭП

Автомобилист не справился с управлением на ночной дороге.

На Свердловском тракте 12 февраля автомобиль «Чери А15» оказался вне проезжей части. Автомобилист, управлявший китайской легковушкой, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В аварии у иномарки повредилась водительская дверь. На пассажирском сиденье была 2-летняя девочка.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. ДТП произошло в 00:48 возле дома 4 на Свердловском тракте. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.