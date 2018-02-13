Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.02 -0.15 71.25 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 2-летнюю пассажирку госпитализировали после наезда иномарки на ЛЭП

2-летнюю пассажирку госпитализировали после наезда иномарки на ЛЭП

Автомобилист не справился с управлением на ночной дороге.
сегодня в 10:12
  |  Происшествия

На Свердловском тракте 12 февраля автомобиль «Чери А15» оказался вне проезжей части. Автомобилист, управлявший китайской легковушкой, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В аварии у иномарки повредилась водительская дверь. На пассажирском сиденье была 2-летняя девочка.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. ДТП произошло в 00:48 возле дома 4 на Свердловском тракте. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Происшествия
78-летний пешеход погиб после ДТП с ВАЗом во время снегопада на Южном Урале
вчера в 11:17
78-летний пешеход погиб после ДТП с ВАЗом во время снегопада на Южном Урале
Происшествия
Утечка газа произошла из-за ДТП с Газелью и легковушкой в Челябинске
08.02.2018
Утечка газа произошла из-за ДТП с Газелью и легковушкой в Челябинске
Происшествия
Женщина-пассажир погибла в ДТП с двумя отечественными легковушками в Челябинской области
08.02.2018
Женщина-пассажир погибла в ДТП с двумя отечественными легковушками в Челябинской области
Общество
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте заключен под стражу
08.02.2018
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте заключен под стражу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
2-летнюю пассажирку госпитализировали после наезда иномарки на ЛЭП
сегодня в 10:12
2-летнюю пассажирку госпитализировали после наезда иномарки на ЛЭП
Происшествия
1400 фрагментов тел обнаружили на месте крушения Ан-148
сегодня в 09:32
1400 фрагментов тел обнаружили на месте крушения Ан-148
Происшествия
Нетрезвый водитель разбил иномарку о борт маршрутки напротив «Алмаза»
сегодня в 09:28
Нетрезвый водитель разбил иномарку о борт маршрутки напротив «Алмаза»
Происшествия
Инспектор охотнадзора получил смертельный выстрел во время «перетягивания» ружья
сегодня в 09:02
Инспектор охотнадзора получил смертельный выстрел во время «перетягивания» ружья
Общество
Губернатор поручил ликвидировать спорный выезд из Долгодеревенского
сегодня в 08:40
Губернатор поручил ликвидировать спорный выезд из Долгодеревенского
Общество
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
вчера в 20:16
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
Происшествия
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
  
вчера в 19:52
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
Происшествия
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
вчера в 19:14
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна