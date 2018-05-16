/ Пьяный бесправник на большой скорости сбил 39-летнего пешехода в Челябинске

Автомобилист попытался скрыться с места ДТП.

39-летний пешеход получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки «Мицубиси Лансер». Инцидент произошел накануне вечером, 15 мая. Примерно в 20:05 мужчина переходил проезжую часть на улице Лобкова в районе пересечения с улицей Российской. Момент наезда попал на видео. На кадрах видно, что первый по ходу движения автомобиль уступил дорогу пешеходу, после чего тот продолжил путь. В этот момент со второго ряда вылетела иномарка, которая сбила мужчину с ног. Силой удара его отбросило в сторону. При этом водитель легковушки скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход 1978 г. р. получил телесные повреждения, госпитализирован. По данному факту сотрудниками ГИБДД были проведены розыскные мероприятия по установлению водителя. — пояснили в ГИБДД по Челябинской области.

Вскоре водителя удалось задержать. За рулем иномарки был 35-летний мужчина. При оформлении ДТП было установлено, что он сел за руль с признаками алкогольного опьянения. Более того, ранее его лишили прав на управление транспортными средствами.