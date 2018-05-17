/ Автоледи пытались задавить челябинского стронгмена на городском рынке

Настойчивых женщин не остановил даже находящийся рядом маленький ребенок.

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Эльбруса Нигматуллина, известного стронгмена, пытались накануне «задавить» две женщины. Как рассказал сам силач, он стоял на пустой площадке на рынке, рядом находился маленький сын. В это время в бедро Эльбруса Нигматуллина уперся автомобиль, а сидевшие в нем автоледи начали кричать.

Не веди себя! В кишлак к себе иди и разборки там устраивай! — обращалась женщина к Эльбрусу Нигматуллину.

Сам стронгмен оказался в шоке от сложившейся ситуации. Он решил, что его приняли за необразованного выходца из Средней Азии, и потому стали грубить.

Честно говоря, опешил от происходящего, но затем понял, что всего лишь помешал им припарковаться. В конце прозвучала фраза в мой адрес"убирайся в свой кишлак, там разбирайся". Видимо, подумали, что я приезжий из Средней Азии. Друзья, будьте терпимее друг к другу. — сказал Эльбрус Нигматуллин.

Стронгмен добавил, что не стал разбираться в конфликте, потому что за рулем сидели женщины. Будь на их месте автомобилисты мужского пола, пришлось бы познать силу Эльбруса Нигматуллина.