/ Ученые раскрыли причины землетрясения на Урале

Сильные толчки связаны со становлением горного пояса.

Старший научный сотрудник Уральского отделения Российской Академии Наук Александр Гуляев дал свою оценку землетрясению в Уральских горах. По его словам, оно связано со становлением горного пояса, который, по оценкам геологов, формируется последние 30 миллионов лет. Александр Гуляев говорит, что это естественные процессы.

Современный уральский горный пояс представляет собой новейший послеплатформенный горный пояс, который возник в западной части более крупного и древнего сооружения, которое было разрушено в процессе выветривания. Процесс становления уральского горного пояса сопровождается ощутимыми, редко происходящими столкновениями, интенсивностью от 3−4 до 5−6 баллов. — рассказал сайту «Первый областной» старший научный сотрудник института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев.

Сейчас исследованием подземных толчков занимается группа специалистов. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.

Напомним, землетрясение произошло в ночь на 5 сентября. Толчки почувствовали жители ближайших регионов. Эпицентром активности землетрясения стал Катав-Ивановский район, в котором введён режим чрезвычайной ситуации.