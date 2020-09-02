Новый автобус выехал на маршрут в Челябинске

Транспорт работает на новом экологичном топливе.

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Сегодня, 2 сентября, на улицы Челябинска вышел первый автобус, работающий на сжиженном газе. Правда, пока только в тестовом режиме. Испытать его могут пассажиры, которые ездят маршрутом № 64.

«„ЛиАЗ-5292 LNG“ — это новая модель автобуса, работающая на сжиженном природном газе. В отличие от автобусов, работающих на компримированном природном газе, машина имеет криобак, рассчитанный на 375 литров, расположенный в задней части автобуса. На одной заправке машина может проехать не менее 300 километров»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления транспорта Челябинска.

Также в ведомстве отметили, что использование природного газа в качестве топлива значительно экономит бюджет. На бензин и дизель расходы выше.

Новый автобус удобный и вместительный: одновременно в транспорте может находиться 107 пассажиров, причём 28 из них могут ехать сидя. Благодаря низкому полу удобен он будет и для маломобильных пассажиров.