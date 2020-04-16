Братские могилы отреставрируют в Троицке

Работу планируют завершить до конца апреля.

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В Троицке Челябинской области начали реставрировать братские могилы советских солдат. Ремонт предполагает покраску оград, замену гранитных плит, а также размещение на земле натурального газона. Восстановить братские могилы было решено к 75-летию Победы.

«Работа производится согласно контракта. Будем посыпать песком могилы, выравнивать постаменты, заменять мраморные надгробия, отбеливать их и красить», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ подрядчик, выполняющий данные работы Сергей Максютов.

В данных могилах хоронили солдат, которые погибали в эвакуационных госпиталях.

«Захоронены здесь ветераны войны те, кто погиб на полях сражений и в госпиталях. На одной большой братской могиле захоронены 174 человека», — рассказал начальник сектора по содержанию мест захоронений и похоронного дела Александр Пыжьянов.

Работы по восстановлению братских могил планируют завершить к первому мая.