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/ Камеры видеонаблюдения охраняют таинственное кладбище в Каслях

Камеры видеонаблюдения охраняют таинственное кладбище в Каслях

﻿Погост представляет историческую ценность для Челябинской области.
сегодня в 07:29
  |  Общество

Старинное кладбище в южноуральском городе Касли не похож на обычный погост. Памятники из мрамора и чугуна больше напоминают исторические экспонаты. Их там около сотни. Время никак не повлияло на монументальные творения — памятники пережили царские времена, революцию, советскую власть. Историки говорят, что монументы изготавливали в двух городах по одним эскизам.

Историко-культурный комплекс «Каслинское городское кладбище» включает в себя 83 объекта. Из них 80 — это надгробия, еще три это часовня, находящаяся на территории кладбища, ограда и сторожка середины 19-го века, которая являлась жилым домом смотрителя. — рассказывает сайту «Первый областной» корреспондент ОТВ Павел Зорин.

Днем погост охраняет сторож, ночью следят камеры видеонаблюдения. Бывали случаи, когда вандалы ломали кресты, в 90-е выносили цветмет. По возможности исторические объекты реставрируют.

Это единственное место, которое сохранило архитектурное литье в том объеме и с тем укладом и традициями, которые были в старое, советское время. — рассказывает заместитель главы администрации Каслинского городского поселения Екатерина Васенина.

Историки говорят, что само кладбище с его вековыми могилами хранит много тайн. Большого наплыва туристов там нет, но все, кто бывал рядом, оставались под впечатлением.

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