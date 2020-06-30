Новые скамейки и вазоны появились на Кировке

Их установили у фонтана возле площади Ярославского.

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На Кировке, у фонтана в районе площади Ярославского появились дизайнерские скамейки, которые на днях анонсировал главный архитектор города Павел Крутолапов. Помимо них челябинский Арбат украсили вазоны со спиреями и хвойниками. Сегодня, 30 июня, новинку оценила глава города Наталья Котова.



В проекте было важно сохранить историческую эстетику улицы Кирова, отметил Павел Крутолапов. Меж тем, стояла задача и привнести новое прочтение сформированных пространств. Именно так было принято решение сохранить исторические сооружения в створе зданий на Кирова, а новые формы поставить в «кулуарах», подчеркнул главный архитектор Челябинска.

«Я бы хотел отметить, что у нас тут скамьи двух образцов, со спинками и без спинок, и это неслучайно. Связано это с тем, что мы анализировали их нужность и важность для разных групп населения, в том числе с точки зрения удобства. Если молодежь предпочитает отдыхать на скамейках без спинок, то людям пожилого возраста спинки и подлокотник необходимы»,— рассказал Павел Крутолапов.

На пешеходной улице в общей сложности уже установили 27 вазонов с деревьями и 44 скамьи. Новые объекты защищены от вандалов, их вес — от 700 килограмм до 1,5 тонн. Растения в вазонах морозоустойчивы и не нуждаются в пересадке на холодное время года.

«Впечатление очень хорошее. Именно так мы и задумывали — сохранить историческую часть улицы и создать новое пространство. Мы очень надеемся, что жители города положительно оценят все наши старания, будут приходить на Кировку и отдыхать в тени деревьев, на удобных скамейках»,— сказала Наталья Котова.

Градоначальница отметила, что если жителям Челябинска понравятся подобные объекты, то их аналоги появятся в других районах города. В администрации подчеркнули, что до конца июля в зоне, где установлены новые скамейки и вазоны, будет отреставрирован фонтан. Тогда территория получит законченный вид.