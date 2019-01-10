/ Переночевавшую в сугробе туристку спасли на Таганае

Чтобы не замерзнуть, женщина грелась возле костра.

В национальном парке Таганай женщина, которая отбилась от туристической группы, переночевала прямо в сугробе. Выжить ей помогли альпинистские знания.

7 января группа из Перми отправилась на маршрут. Когда туристы вернулись, инструктор обнаружил, что одной участницы не хватает.

Сначала альпинисты организовали самостоятельные поиски, затем обратились к спасателям. В районе поиска мела метель, и видимость не превышала 10 метров. Около четырёх утра пропавшую нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в Центральную усадьбу парка. Странно, что руководитель группы — альпинист со стажем — допустил такую историю. Кому как не ему знать, что горы не терпят подобных дисциплинарных «вольностей». Финал мог оказаться другим. — прокомментировал ситуацию директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Выяснилось, что женщина, поняв, что заблудилась, выкопала в сугробе укрытие, развела костер и так провела ночь до прихода спасателей.