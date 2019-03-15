/ Туристам нужно регистрироваться за 10 дней до похода

Новые требования предъявило МЧС.

Туристы, которые отправляются в горы, теперь должны сообщать о своих планах за 10 дней. Информацию о маршрутах передвижения, особенно тех, что пролегают в труднодоступной местности и связаны с повышенным риском для жизни, нужно передавать в МЧС. Предварительная регистрация ускорит поиски заблудившихся и повысит эффективность действий спасателей.

До выхода на природу Вы должны проинформировать по телефону 101 о количестве людей в группе, фамилии, имена, отчества, контактные телефоны, сроки начала и окончания мероприятия, нитка маршрута с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов. — сообщают сотрудники МЧС.

Кроме того, зарегистрироваться можно на сайте МЧС, заполнив специальную форму.