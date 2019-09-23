Гроб в челябинском общественном транспорте везли ради шутки

В странной выходке, смутившей горожан, признались московские пранкеры.

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Довезти гроб до кладбища в общественном транспорте, оказывается, можно. Это доказали московские пранкеры Андрей Башков и Артём Буланов, которые решили разыграть жителей Челябинска и сняли настоящий мини-фильм о своих приключениях, который позже выложили в социальные сети.

Начиналась эта история и смешно, и страшно: пранкеры зашли в один из салонов по оказанию ритуальных услуг и заказали гроб. Вот только с ростом «покойника» никак не могли определиться: то он 150 сантиметров, то 180. Товар в итоге всё же заказали. Осталось только довезти его до кладбища.

Сначала Андрей и Артём заказали такси. Водитель, конечно, был в шоке, и даже несколько раз выходил покурить. Но для пранкеров преград не существует.

«Давайте мы его на заднее сиденье положим, пусть дверцы будут немного приоткрыты. Вы тихонечко езжайте, на аварийке, чтобы все понимали и не сигналили», — предложили парни таксисту.

Но после долгих раздумий водитель всё же отказался от этой идеи. И тогда молодые люди пошли ловить маршрутку, несмотря на предупреждения таксиста, что никто их в общественный транспорт с гробом не пустит. Попытка не пытка, подумали парни и попытались договориться с одним из шоферов. После долгих уговоров всё-таки погрузили свой «багаж» в салон и проехали несколько остановок.

Следующим транспортом оказался маршрутный ПАЗ. Здесь тоже всё получилось. По пути парни «жаловались» пассажирам, что в Челябинске впервые, но сразу же оказались в такой неприятной ситуации. Реакция людей была, конечно, неоднозначной: кого-то ситуация заметно повеселила, а кто-то был не очень рад такому «соседству».

В трамвае у Андрея и Артёма тоже проблем не возникло: они спокойно поместили гроб в конце вагона, оплатили проезд и вышли на нужной остановке.

В итоге московские гости признались, что просто решили разыграть жителей Челябинска.

«Мы решили провести эксперимент, насколько возможно в Челябинске, где по традиции люди не очень приветливы, перевезти гроб в любом транспортном средстве, начиная от такси, грузовой газели, маршрутки и заканчивая трамваем»,— комментируют пранкеры.

В целом гроб в общественном транспорте не столько напугал, сколько рассмешил пассажиров. Особенно в маршрутном такси. Однако некоторые горожане выразили беспокойство, что такое зрелище могло плохо сказаться на самочувствии пожилых пассажиров.

Напомним, ранее в сети появились фотографии молодых людей, погружающих гроб в маршрутку. Тогда комментаторы разделились на два лагеря: кто-то сразу понял, что это розыгрыш, а кто-то упрекнул парней в бестактности.