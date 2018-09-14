Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.64 -0.93 79.77 -0.88
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске

Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске

44-летнего подозреваемого доставят в Екатеринбург.
сегодня в 08:51
  |  Общество

Правоохранители двух регионов — Челябинской и Свердловской областей, «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении нескольких преступлений. 44-летнего мужчину обвиняют в убийстве 10-летней девочки из Каменск-Уральского, а также совершении нескольких нападений на торговые точки в южноуральской столице.

Найти возможного преступника удалось в Советском районе Челябинска. Его задержали местные полицейские. Сейчас решается вопрос о месте проведения следственных действий и избрании меры пресечения.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Свердловскую область для проведения с его участием следственных мероприятий. В частности, планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее поступило сообщение о задержании 44-летнего уроженца Курганской области. Уже возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по «тяжелым» статьям — «Убийство» и «Разбой».

Происшествия
Задержан особо опасный преступник
вчера в 19:50
Задержан особо опасный преступник
Происшествия
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца 18+
  
11.09.2018
«Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца 18+
Происшествия
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
23.08.2018
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
Общество
Полицейские задержали преступника, избившего товарища поленом
07.05.2018
Полицейские задержали преступника, избившего товарища поленом
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Суд пересмотрел приговор бывшему директору «Гринфлайта»
сегодня в 13:58
Суд пересмотрел приговор бывшему директору «Гринфлайта»
Происшествия
Госавтоинспекторы разбудили жителей горящего дома в Варне. Видео
  
сегодня в 13:40
Госавтоинспекторы разбудили жителей горящего дома в Варне. Видео
Культура
Мюзикл по роману Виктора Пелевина готовит к премьере Камерный театр
сегодня в 13:29
Мюзикл по роману Виктора Пелевина готовит к премьере Камерный театр
Общество
В Челябинске открыли памятник системе «Град»
  
сегодня в 12:05
В Челябинске открыли памятник системе «Град»
Общество
В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума
сегодня в 11:52
В Челябинске подвели итоги Всероссийского медиафорума
Хоккей
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
сегодня в 11:31
Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»
Происшествия
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
сегодня в 11:14
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
Общество
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
сегодня в 08:51
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6