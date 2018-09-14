/ Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске

44-летнего подозреваемого доставят в Екатеринбург.

Правоохранители двух регионов — Челябинской и Свердловской областей, «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении нескольких преступлений. 44-летнего мужчину обвиняют в убийстве 10-летней девочки из Каменск-Уральского, а также совершении нескольких нападений на торговые точки в южноуральской столице.

Найти возможного преступника удалось в Советском районе Челябинска. Его задержали местные полицейские. Сейчас решается вопрос о месте проведения следственных действий и избрании меры пресечения.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Свердловскую область для проведения с его участием следственных мероприятий. В частности, планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, ранее поступило сообщение о задержании 44-летнего уроженца Курганской области. Уже возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по «тяжелым» статьям — «Убийство» и «Разбой».