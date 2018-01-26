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/ Студент сбил табун лошадей в Челябинской области

Студент сбил табун лошадей в Челябинской области

Последствия аварии сняли на видео.
сегодня в 10:31
  |  Происшествия

Внезапно выбежавшие на проезжую часть лошади спровоцировали ДТП под Магнитогорском. Под колеса легковушки попала одна из них. Авария произошла накануне, 25 января, рядом с поселком Смеловский. В результате столкновения животное погибло. Труп лошади некоторое время пролежал прямо посреди дороги.
Известно, за рулем авто был молодой человек, который ехал в Магнитогорск на учебу. По словам очевидцев, он отделался легкими травмами. При этом автомобиль, который влетел в лошадь, получил серьезные повреждения.

Магнитогорцы уже не в первый раз жалуются на лошадей, пасущихся недалеко от проезжей части. По их словам, это наболевшая проблема для многих автомобилистов. Водители утверждают, что за животными никто не следит, а это представляет серьезную опасность.

Это не первый случай. Они ходят бесхозно, где попало, от поселка Самарский до поселка Смеловский и до города Магнитогорска. — рассказали сайту «Первый областной» местные жители.

Разобраться в ситуации, а также выяснить подробности и обстоятельства аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

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