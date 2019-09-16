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В центре Челябинска прямо по проезжей части бегает лошадь. Сообщение об этом поступило в редакцию сайта «Первый областной» от очевидцев.
«По улице Воровского бегает лошадь. Видно, что потерялась — дорогая, ухоженная и с упряжкой»,— сообщила Милана Глухова.
Действительно, судя по фотографии, животное без страха разгуливает прямо по проезжей части, «не соблюдая» правил дорожного движения и выбегая на проезжую часть на красный свет.
Водителям автотранспорта следует быть осторожнее: ведь никогда не знаешь, как животное может себя повести, особенно на шумной дороге. Мы надеемся, что вскоре хозяин животного найдётся и больше не даст сбежать лошади в город.