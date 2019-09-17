Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Магнитогорске

Женщину в шоковом состоянии доставили в больницу.



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В понедельник, в 20-00 произошла авария с участием «маршрутки». ДТП случилось на перекрестке улиц Грязнова и Суворова.

Водитель ВАЗ-2199 не пожелал стоять на светофоре и ускорился перед перед ним, чтобы проскочить на зеленый свет. В результате «легковушка» врезалась в «маршрутку», которая завершала поворот. У ГАЗели сломалась дверь, пассажиры не могли выйти из машины.

Через час, в ста метрах от перекрестка, также на улице Грязнова водитель сбил пенсионерку. Мужчина на автомобиле «Лада приора» ехал от улицы Суворова в сторону Карла Маркса, в этот момент на пешеходный переход вышла пожилая женщина. Водитель не успел остановиться и сбил 60-летнюю пенсионерку.

Пострадавшую доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, несколькими переломами и шоком.