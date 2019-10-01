Пенсионер с двумя высшими образованиями собирает деньги на компьютер на улицах Челябинска

Мужчине не хватает пенсии, чтобы откладывать на покупку необходимого ему для работы и общения ПК.

Послушать 00:00

Пенсионер Василий Николаевич на протяжении двух месяцев выходит на улицы Челябинска с необычной табличкой: «Помогите купить новый компьютер». По словам 63-летнего мужчины, старый компьютер подлежит замене, а новый он не может позволить себе из-за маленькой пенсии.

«Как это зачем мне компьютер? Разве можно сейчас без него? Я без холодильника могу, потому что мне там нечего хранить, я могу без телевизора обойтись, мне компьютер его заменяет. Я не пью и не курю, а компьютер это самая необходимая вещь. Старый уже не тянет, не хватает мощности. А я хочу новый купить, чтобы мне до конца жизни хватило», — рассказывает Василий Николаевич.

По словам пенсионера, он получил два высших образования: одно в ЧГИК по направлению «культурно-просветительская работа», а другое во ВГИК — «киноведение». Мужчина всю жизнь провел в кино.

«Я работал в кинофиксации: начинал учеником киномеханика, потом в клубе, во дворце культуры. Во время „перестройки“ нас всех уволили. Поэтому курьером работал, а сейчас на помойках еду собираю», — рассказывает пенсионер.

В старом компьютере у Василия Николаевича хранится база данных. Он на протяжении всей жизни собирал книги и вырезки из журналов по киноиндустрии. Он помогает сайтам, которые занимаются кино.

«Я собираю книги и вырезки из журналов, теперь я их оцифровываю. У меня своя база данных. Эти материалы я рассылаю на разные сайты, чтобы люди пользовались. Консультации даю. Потом я читаю газеты, журналы, спектакли смотрю в интернете. Я по скайпу общаюсь со своими коллегами в разных городах», — добавляет Василий Николаевич.

Василий Николаевич собрал энциклопедию по киноиндустрии. Он хочет выложить ее в интернете, чтобы каждый мог пользоваться, только не знает, как это сделать. В старом компьютере даже фотографии не загружаются, приходится ждать по 15 минут, чтобы отправить сообщение другу из Киева.

«Сейчас сижу на перекрестке, напротив магазина „Алмаз“. Сегодня планирую до шести просидеть — солнышко пригревает. А как иначе мне быть, если бы была работа, то я с удовольствием работал бы. А не сидел на улице, меня нужда заставляет. Вечером я картон собираю, но его только на вокзал сдавать, а у меня колени больные», — пояснил пенсионер.

Сегодня 63-летний пенсионер сидит на перекрестке улиц Тимирязева и Цвиллинга. Говорит, что может просидеть восемь часов, за это время получает 300-500 рублей. Только здоровье и погода не позволяют ежедневно проводить столько времени на холоде.