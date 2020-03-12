Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Магнитогорске

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Авария произошла в Магнитогорске вечером 11 марта около дома № 11 на улице Галиуллина. Водитель 1965 года рождения, находясь за рулём автомобиля «Тойота Королла Филдер», сбил 63-летнюю женщину.

«ДТП произошло в 18:10. Женщина переходила дорогу в установленном месте справа налево по ходу движения автомобиля в тот момент, когда был совершён наезд. В результате она получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля не пострадал»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.