«Они превысили скорость»: в Аргаяшском суде прошло первое заседание по ДТП с Андреем Косиловым

Владелец «Рависа» опровергает свою виновность в аварии.

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Сегодня, 6 марта, в Аргаяшском суде проходит первое заседание по уголовному делу с участием бывшего вице-губернатора, владельца агрохолдинга «Равис» Андреем Косиловым. Напомним, летом 2019 года его автомобиль «Лексус» совершал обгон на трассе в Аргаяшском районе, после чего произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». В отечественной «легковушке» ехали трое жителей Екатеринбурга. Все они пострадали.

Уголовное дело поступило в суд ещё в начале февраля. 27 февраля состоялось предварительное заседание. В сегодняшнем слушании Андрей Косилов полностью отрицал свою вину, говоря, что правил не нарушал.

«Меня подвело то, что я не ожидал, что из-за поворота так быстро появится „Лада“», — прокомментировал Андрей Косилов.

Также он настаивал на выявлении реальной скорости автомобиля «Лада». Но прокуратура была не согласна с заявлениями бывшего вице-губернатора, отмечая, что Андрей Косилов не однократно нарушал правила дорожного движения, и 90 процентов из них были совершены возле одной и той же заправки, где стояла «тренога». Разбираемое ДТП произошло в месте, где обгон запрещён.

«Водитель Косилов пересёк дорожную разметку, место где обгон запрещён. Водитель Лавров свернул влево, Косилов вправо, в результате ДТП пассажиры „Лады“ получили травмы. Косилов нарушил пункты ПДД 1.3, 1.5, 8.1, 9.1», — сказано в заявлении прокурора.

Из пострадавших на заседании присутствовал водитель «Лады» Никита Лавров. Он рассказал, что момент аварии не помнит, знает о произошедшем лишь со слов родителей. Но отмечает, что абсолютно все в автомобиле были пристёгнуты, даже на заднем сидении.

Также он заявил, что Андрей Косилов никак ему не помогал, не созванивался ни с ним, ни с его родственниками. В данный момент у Никиты частично парализована рука, он готовится к операции. Неприязненных отношений к Андрею Косилову не имеет, в качестве компенсации просит три миллиона рублей.

Андрей Косилов данный факт отрицает и отмечает, что именно благодаря его помощи, Никиту перевезли в Челябинскую областную клиническую больницу. Также во время всего заседания он постоянно хотел высказаться, но судья его останавливал.

Напомним, в ДТП пострадали трое людей, находившихся в автомобиле «Лада». Самые тяжёлые травмы получила 20-летняя Анастасия Вяткина, которой причинён тяжкий вред здоровью: у неё травма головы, переломы свода и основания черепа, переломы костей головы, ушибы тяжёлой степени, сломаны лицевые кости, а также тяжёлая контузия глазных яблок.

Никита Лавров рассказал, что она находится в больнице в тяжёлом состоянии, никого не узнаёт, эмоций никаких не показывает. По словам Андрея Косилова, он уже перевёл на её лечение и реабилитацию около 1 миллиона 600 тысяч рублей. В данный момент он платить отказался.

Решение по делу отложили из-за неявки всех пострадавших и свидетелей. Следующее заседание состоится 9 апреля.