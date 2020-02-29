Снес цветочный ларек: после ДТП автомобиль протаранил торговый павильон

Водитель автомобиля получил травмы.

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинске разгромили торговый павильон. Авария произошла сегодня, 29 февраля ночью, около 2:30. На пересечении улиц Горького и Салютная автомобиль вылетел с дороги и въехал в цветочный ларек.

«Водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем "Ситроен", после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие — торговый павильон», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

Водитель автомобиля «Шевроле» получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Очевидцы происшествия, разместившие видеозаписи в социальных сетях, утверждают, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.