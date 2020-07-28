Грабителей, напавших на пенсионерку под видом коммунальщиков, будут судить в Копейске

Двое южноуральцев ворвались в квартиру пожилой женщины и похитили более ста тысяч рублей.

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В Копейске перед судом предстанут двое местных жителей, которые в мае этого года обманом проникли в квартиру пенсионерки. Южноуральцы обвиняются в грабеже группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Вечером 12 мая двое мужчин постучали в дверь квартиры 83-летней пенсионерки, проживающей в одном из домов по улице Петра Томилова. Спрятав лица под медицинскими масками, они представились сотрудниками коммунальной службы и потребовали впустить их для проверки и замены батарей. Пожилая женщина проявила бдительность и ответила отказом. Тогда злоумышленники ворвались в жилище и отвели хозяйку на кухню, закрыв ей рот рукой.

«Обыскав квартиру, открыто похитили денежные средства в сумме свыше 136 тысяч рублей, а также сотовый телефон стоимостью 500 рублей, после чего скрылись с места преступления, похищенным распорядились по своему усмотрению», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Ранее мужчины уже были судимы. Им грозит до семи лет лишения свободы.