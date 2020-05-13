Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Трехгорном

Неизвестные представились сотрудниками банка и похитили у неё 120 тысяч рублей.

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Очередной случай телефонного мошенничества зафиксирован в Трёхгорном Челябинской области. Жертвой злоумышленников стала пенсионерка, у которой с банковской карты были списаны 120 тысяч рублей.



Женщина сама обратилась в полицию после инцидента. Она рассказала, что обнаружила пропажу денег с карты после разговора с неизвестным ей человеком по телефону. Как удалось выяснить полицейским, он действовал по уже известной схеме: представился сотрудником банка, сообщил о якобы взломе карты.

«Во время беседы мошенник предложил пожилой женщине сообщить реквизиты карты. Доверчивая женщина выполнила все условия звонившего, а позже обнаружила списание 120 000 рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящий момент полицейские ищут злоумышленника. По факту преступления ими возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество». Отметим, что преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что при поступлении подобных звонков следует прекратить разговор и позвонить по номеру на карте для проверки информации. Также правоохранители напоминают, что сотрудники банка никогда не требуют сообщать им пин-коды, пришедшие на телефон пароли и другие персональные данные.