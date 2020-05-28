В Еманжелинске двух пожилых женщин обманули мошенники

По факту возбуждены уголовные дела.

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В Еманжелинске сразу несколько пожилых женщин стали жертвами мошенников. Пострадали они разными способами. 60-летняя жительница города увидела в соцсетях рекламу о заработке с помощью ставок на бирже. Она предоставила свои персональные данные, а также 380 тысяч рублей. Еще одна 76-летняя женщина увидела рекламу об услугах экстрасенсов и воспользовалась ими. Ей пообещали снять порчу и сглаз, за это женщина заплатила мошенникам более 700 тысяч рублей.

«Следственным отделом ОМВД России по Еманжелинскому району по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции напоминают, что нужно остерегаться обращений к экстрасенсам и ведуньям, а также верить рекламе, которая появляется в социальных сетях. Необходимо помнить, что нельзя переводить свои денежные средства неизвестным людям.