Мошенники обманывают челябинцев под прикрытием МУП «ПОВВ»

Злоумышленники требуют платной замены счетчиков.

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Жителям Челябинска начали поступать звонки от незнакомцев, которые представляются диспетчерами Производственного объединения водоснабжения и водооотведения (МУП ПОВВ). Звонящие предлагают экстренную замену счетчиков на воду за отдельную плату.

«Псевдодиспетчер водоканала в ультимативной форме говорит о том что поверки счетчиков воды отменены и необходимо срочно ставить новые, сроком на 12 лет. Цена 2500», — рассказал руководитель управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Как уверяет псевдодиспетчер, мастер готов выехать по адресу незамедлительно, а в случае отказа на собственника будет наложен крупный штраф. Как добавили в администрации, звонят мошенники обычно с одного номера: 8 (351) 242-07-12, который не имеет никакого отношения к МУП «ПОВВ». Владимир Сафонов отметил, что эта информация не соответствует действительности, призвал челябинцев к бдительности и попросил в первую очередь предупредить об этом пенсионеров. Именно они чаще всего становятся жертвами мошенников.