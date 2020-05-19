Более 12 миллионов рублей вынесли из банкоматов двое южноуральцев в Челябинске и Кургане

Всего установлено 24 эпизода противоправной деятельности.

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Два южноуральца решили неплохо подзаработать и использовать свои навыки работы с радиотехническим оборудованием при взломе денежных терминалов. Сообщается, что они отключали сигнализацию банкоматов, затем используя специальные инструменты и приспособления, проникали в помещения и вскрывали технику. Преимущественно злодеяния происходили ночью, когда персонал на объектах отсутствовал.

Орудовали они в Челябинской и Курганской областях. В ходе расследования было установлено 24 эпизода. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей.

А попались преступники во время очередного взлома банкомата в одном из продовольственных магазинов Челябинска.

«По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. На имущество преступников наложен арест на общую сумму свыше 6,5 миллиона рублей», — сообщили в МВД России.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.