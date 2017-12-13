/ У водителя маршрутки, въехавшей в лоб трамваю, не нашли действительный маршрутный лист

Компанию-перевозчика проверят на добросовестность работ.

В разбор утреннего лобового ДТП трамвая с маршруткой включилась прокуратура. Они намерены выяснить, каким образом ООО «Автобусная компания» проверяет водителей перед рейсом, ведется ли журнал, заполняются ли маршрутные листы. Дело в том, что у водителя маршрутного такси № 9 на листе не значилась дата. Это значит, что предрейсовый осмотр, обязательный для каждого, кто возит людей, он мог не пройти.

По указанию прокурора области органами прокуратуры потребовано от ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску организовать проведение внеплановой проверки в компании, осуществлявшей перевозку пассажиров — ООО «Автобусная компания». Проведение проверки поставлено прокуратурой на контроль. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, ДТП произошло утром 13 декабря в центре города. Сообщается, что маршрутка вылетела на трамвайные пути, где находился встречный электротранспорт, и протаранила его. Водитель и пассажиры маршрутки были доставлены в лечебное учреждение. Всего пострадали 7 человек.