/ «Ауди» вылетела на 6-летнего пешехода на тротуаре в Миассе

Машина «отскочила» на пешеходную часть после столкновения с другой иномаркой.

Накануне в Миассе произошла двойная авария, в которой пострадали два ребенка. Две иномарки столкнулись на проезжей части, когда водитель «Рено» не пропустил другую машину — «Ауди Q3». От удара кроссовер выехал на пешеходную часть, где налетел на маленького миасца с родителями.



После столкновения автомобиль «Ауди» потерял управления, выехал за пределы дороги вправо, с последующим наездом на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, находившегося на тротуаре в присутствии мамы. В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «Ауди» и 6-летний пешеход получили телесные повреждения. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Миасса.



Отметим, что сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.