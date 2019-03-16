/ Пенсионерку, страдающую потерей памяти, нашли под Челябинском

Женщину обнаружили полицейские.

Благополучно завершились поиски 70-летней пенсионерки из Челябинска, пропавшей накануне в Тракторозаводском районе. Похожую женщину видели в разных районах города: сообщалось, что ее привел в больницу незнакомец, но врачи не стали держать пенсионерку, потому что в госпитализации она не нуждалась; по информации очевидцев, пенсионерка также ехала на 85 маршрутке и вышла между площадью Революции и «Башней». В итоге пожилая женщина оказалась за городом.

Ночью позвонили сотрудники полиции, сказали, что бабушка нашлась. Она была за городом, но думала, что находится в Челябинске. — пояснили сайту «Первый областной» родственники пенсионерки.

Напомним, что пенсионерка страдала потерей памяти, но раньше не забывала дорогу домой.