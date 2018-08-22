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/ Владимир Бурматов собрал предложения южноуральцев по пенсионной реформе

Владимир Бурматов собрал предложения южноуральцев по пенсионной реформе

Парламентарий провел около 30 встреч во время региональной недели.
сегодня в 17:51
  |  Общество

Накануне, 21 августа, состоялись слушания по вопросам пенсионной реформы. Предложенная сейчас система выплат несовершенна и нуждается в преобразовании. При этом в Госдуме отметили, что необходимость изменений назрела еще 10 лет назад.

Мы понимаем, что это решение, в первую очередь, направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышение уровня пенсий, решение вопросов, чтобы у нас пенсия была не менее 40% заработной платы, с которой человек уходит на пенсию. — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В обсуждениях принимает участие и представитель Челябинской области. Депутат Госдумы Владимир Бурматов внес предложения, собранные от южноуральцев. Перед этим парламентарий провел порядка 30 приемов в рамках региональных недель.

По итогам слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства принято решение о создании рабочей группы, в которую, помимо депутатов, войдут представители Правительства, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, объединения «Соцпроф». Также в рабочую группу будут включены представители РСПП, «Опоры России», «Деловой России», Общественной палаты, эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС. Госдума будет представлена представителями всех четырех фракций и пятью Комитетами — по труду, социальной политике и делам ветеранов, по бюджету и налогам, по образованию и науке, по охране здоровья и по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Рабочая группа должна будет проанализировать все высказанные предложения и замечания и обобщить их ко второму чтению законопроекта. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, второе чтение законопроекта об изменениях в пенсионной системе пройдет 24 сентября. К этому времени необходимо внести предложения. Их готовят общественники и власти. Перед этим важно провести консультации с правительством, которое внесло законопроект.

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