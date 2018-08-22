/ Владимир Бурматов собрал предложения южноуральцев по пенсионной реформе

Парламентарий провел около 30 встреч во время региональной недели.

Накануне, 21 августа, состоялись слушания по вопросам пенсионной реформы. Предложенная сейчас система выплат несовершенна и нуждается в преобразовании. При этом в Госдуме отметили, что необходимость изменений назрела еще 10 лет назад.

Мы понимаем, что это решение, в первую очередь, направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышение уровня пенсий, решение вопросов, чтобы у нас пенсия была не менее 40% заработной платы, с которой человек уходит на пенсию. — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В обсуждениях принимает участие и представитель Челябинской области. Депутат Госдумы Владимир Бурматов внес предложения, собранные от южноуральцев. Перед этим парламентарий провел порядка 30 приемов в рамках региональных недель.

По итогам слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства принято решение о создании рабочей группы, в которую, помимо депутатов, войдут представители Правительства, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, объединения «Соцпроф». Также в рабочую группу будут включены представители РСПП, «Опоры России», «Деловой России», Общественной палаты, эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС. Госдума будет представлена представителями всех четырех фракций и пятью Комитетами — по труду, социальной политике и делам ветеранов, по бюджету и налогам, по образованию и науке, по охране здоровья и по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Рабочая группа должна будет проанализировать все высказанные предложения и замечания и обобщить их ко второму чтению законопроекта. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, второе чтение законопроекта об изменениях в пенсионной системе пройдет 24 сентября. К этому времени необходимо внести предложения. Их готовят общественники и власти. Перед этим важно провести консультации с правительством, которое внесло законопроект.