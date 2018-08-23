/ Пенсионерка из Копейска за лето преодолела десятки километров на лыжероллерах

Женщина в отличной физической форме.

Нина Боровинских вот уже более полувека каждый день активно занимается спортом. В молодости работала учителем физкультуры. В свои 70 женщина ходит в бассейн, зимой преодолевает трассу на лыжах, а летом на лыжероллерах. Причем последнее она освоила совсем недавно, лишь три года назад. Жить без движения Нина Ивановна не может. Говорит, что спорт продлевает жизнь и заряжает хорошим настроением.

Я очень много гуляла, но ходьба и упражнения надоедают. Бегать не могу — суставы начинают болеть. Поэтому тренер посоветовал мне приобрести лыжероллеры. Сначала не была уверена, смогу ли я передвигаться на них. В 2015 году я приобрела лыжероллеры, он помог мне их установить, и я стала делать первые шаги. — рассказала сайту 1obl.ru Нина Боровинских.

За три года Нина Ивановна научилась уверенно передвигаться на лыжероллерах несколько километров в день. Сейчас спортсменка тренирует своего внука Тимофея.