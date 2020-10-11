Многодетные мамы могут выходить на пенсию раньше установленного срока

Для этого необходимо иметь определённые количество детей и стаж работы.

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В России многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно. Однако определённый стаж всё равно должен быть. Подробнее об условиях досрочного получения страховой выплаты многодетным мамам рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Российской Федерации.

«Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей — на четыре года раньше. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа»,— рассказали в учреждении.

Напомним, досрочно выйти на пенсию могут женщины и мужчины, стаж которых не менее 37 и 42 лет соответственно. Они смогут начать получать выплаты на два года раньше, но не ранее 55 и 60 лет соответственно.

Безработные граждане тоже могут выйти на пенсию раньше положенного срока. При этом необходимо доказать, что возможность трудоустройства отсутствует, и тогда пенсия будет выплачиваться на два года раньше нового пенсионного возраста.