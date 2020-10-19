В России изменилась система доставки пенсий

Согласно приказу Минтруда РФ, пенсионеры, меняя банк, будут устанавливать дату получения выплат по своему желанию.

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Обновлённые правила получения пенсий вступили в силу в России 18 октября. Теперь пенсионеры смогут сохранить дату получения выплат при смене банка. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

«Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой изменение, дополнив пункт 115 словами „с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую“»,— говорится в документе.

Как объяснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, раньше, если у пенсионера возникало желание сменить банк, через который он получает пенсию, дата начисления могла существенно сдвинуться. Теперь же диктовать свои условия будет не банк, а пенсионер, и начислять пенсию кредитная организация будет тогда, когда укажет в заявлении получатель.

Напомним, с предложением о сохранении даты выплаты пенсии при смене банка Минтруд выступил в июле этого года. И уже в минувшее воскресенье соответствующий приказ вступил в силу.