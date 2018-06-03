/ Поиски сбежавших из лагеря воспитанников детдома завершены

12-летние подростки были «в бегах» почти неделю.

Двух 12-летних мальчиков нашли на Южном Урале. Еще 28 мая они покинули территорию детского лагеря в Миассе, куда их отправили из Магнитогорска. Первыми о прекращении поисков заявили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас», позже эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

2 июня в вечернее время сотрудниками полиции было установлено местонахождение пропавших подростков. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Известно, что в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершалось. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства ухода ребят с территории детского лагеря.