/ Пенсионер погиб на месте в результате аварии в частном секторе в Челябинске

﻿71-летний мужчина переходил дорогу по «зебре».

71-летнего

Мужчина-пешеход

Накануне, 30 ноября, в Советском районе Челябинска иномарка насмерть сбилапенсионера.переходил дорогу по «зебре» в частном секторе, когда на него наехал «Хендай». От полученных травм пострадавший умер на месте, прибывшие на место медики зафиксировали смерть.

30 ноября около 17:30 у дома по улице Весенней в Челябинске водитель — женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина 1946 года рождения скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Отметим, что сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.