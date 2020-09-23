«Газель» перевернула «скорую» в Челябинске

Машина медиков ехала с вызова с пациенткой внутри.

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В Челябинске на улице Дарвина «Газель» врезалась в УАЗ скорой помощи. Инцидент произошёл во вторник, 22 сентября, в районе 21:00 возле дома № 18.



За рулём «Газели», как сообщили в городском ГИБДД, находился мужчина 1974 года рождения. По информации полицейских, он не уступил дорогу машине «скорой», которая ехала с включенными спецсигналами. От столкновения УАЗ медиков перевернулся. Отмечается, что после столкновения мужчина отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение.

«Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3302, двигаясь прямо на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновения с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1966 года рождения, который двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора. После столкновение автомобиль УАЗ опрокинулся»,— рассказали «Первому областному» в ГИБДД Челябинска.

В ДТП, по данным полицейских, пострадал водитель «скорой» и один из пассажиров. Как сообщили «Первому областному» представители минздрава региона, это был фельдшер, они с водителем отказались от госпитализации. Также в «скорой» находилась пациентка, её медики везли из Полетаево.

«Вечером автомобиль скорой помощи выехал на вызов к пациентке в Полетаево. По дороге в медицинское учреждение произошло ДТП, в результате которого водитель и фельдшер получили ушибы, от госпитализации отказались. Пациентка была госпитализирована в областную больницу»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Также в Минздраве отметили, что авария не сказалась на состоянии пациентки. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняет ГИБДД.

Напомним, это не первое ДТП с участием медицинской машины. В июле на пересечении улиц Воровского и Курчатова столкнулись «Тойота» и «Газель» скорой помощи. Тогда машина медиков также перевернулась от удара. Внутри неё находилась беременная женщина, которую впоследствии доставили в ОКБ № 3.