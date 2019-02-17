Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт

Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт

Водитель поехал дальше, не убедившись в безопасности выходящих людей.
сегодня в 14:22
  |  Происшествия

Очередное происшествие с участием пассажирского транспорта случилось в Челябинске. Под колеса ПАЗа, следовавшего по маршруту № 40, едва не угодил 4-летний мальчик. Как рассказала его мама, на остановке ПАЗ остановился. Женщина пропустила ребенка вперед, и стала выходить следом за ним. Когда мальчик уже спустился со ступенек, женщина, по ее словам, держала ребенка за руку, и начала следовать за ним. Тут водитель решил закрыть двери и отправиться дальше по маршруту.

Я пытаюсь вытянуть как можно дальше руку, понимаю, что и отпустить нельзя его, сразу под колеса съедет. Все длилось секунды, а для меня вечность. Если бы маршрутка сразу рванула, как они это любят… Ребёнок тоже сильно испугался, что меня прижало дверью, заплакал. Водитель даже не остановился, выпустил меня и дальше поехал. — рассказала челябинка.

Рассказ об инциденте появился в группе «Типичный Челябинск». В комментариях горожане отметили, что первыми транспорт должны покидать родители. Однако даже это не спасает от невнимательных водителей, желающих поскорее добраться до следующей остановки. Нередко дверь закрывается перед стоящим на ступеньках ребенком, собирающимся выйти из транспорта.

Добавим, что такие ситуации характерны только для маршрутных такси и ПАЗов, жалоб на общественный транспорт не было.

Происшествия
ПАЗ «поцеловал» столб в Курчатовском районе. Есть пострадавшие
11.02.2019
ПАЗ «поцеловал» столб в Курчатовском районе. Есть пострадавшие
Происшествия
ПАЗ вспыхнул на газовой заправке в Челябинской области. ВИДЕО
  
16.10.2018
ПАЗ вспыхнул на газовой заправке в Челябинской области. ВИДЕО
Происшествия
Маршрутный ПАЗ взял на таран «БМВ» в центре Челябинска
16.03.2018
Маршрутный ПАЗ взял на таран «БМВ» в центре Челябинска
Происшествия
ДТП легковушки и ПАЗа остановило трамваи в центре Челябинска
09.01.2018
ДТП легковушки и ПАЗа остановило трамваи в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Южноуралец пропал по дороге из Пензы в Златоуст
сегодня в 15:56
Южноуралец пропал по дороге из Пензы в Златоуст
Культура
Оперу и джаз соединят на сцене Челябинской филармонии
сегодня в 15:27
Оперу и джаз соединят на сцене Челябинской филармонии
Происшествия
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
сегодня в 14:22
Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт
Происшествия
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
сегодня в 13:30
Женщина морит голодом и наряжает в платья десятки котов в квартире в Каслях
Общество
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
сегодня в 12:47
Рассказавший губернатору о желании стать металлургом школьник продолжит семейное дело
Культура
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
сегодня в 11:53
Снимки Челябинска столетней давности нашли в США
Общество
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
сегодня в 11:27
Снежным и ветреным будет понедельник на Южном Урале
Общество
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
сегодня в 10:43
Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6