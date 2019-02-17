/ Маленький пассажир ПАЗа чудом не попал под его колеса, покидая транспорт

Водитель поехал дальше, не убедившись в безопасности выходящих людей.

Очередное происшествие с участием пассажирского транспорта случилось в Челябинске. Под колеса ПАЗа, следовавшего по маршруту № 40, едва не угодил 4-летний мальчик. Как рассказала его мама, на остановке ПАЗ остановился. Женщина пропустила ребенка вперед, и стала выходить следом за ним. Когда мальчик уже спустился со ступенек, женщина, по ее словам, держала ребенка за руку, и начала следовать за ним. Тут водитель решил закрыть двери и отправиться дальше по маршруту.

Я пытаюсь вытянуть как можно дальше руку, понимаю, что и отпустить нельзя его, сразу под колеса съедет. Все длилось секунды, а для меня вечность. Если бы маршрутка сразу рванула, как они это любят… Ребёнок тоже сильно испугался, что меня прижало дверью, заплакал. Водитель даже не остановился, выпустил меня и дальше поехал. — рассказала челябинка.

Рассказ об инциденте появился в группе «Типичный Челябинск». В комментариях горожане отметили, что первыми транспорт должны покидать родители. Однако даже это не спасает от невнимательных водителей, желающих поскорее добраться до следующей остановки. Нередко дверь закрывается перед стоящим на ступеньках ребенком, собирающимся выйти из транспорта.

Добавим, что такие ситуации характерны только для маршрутных такси и ПАЗов, жалоб на общественный транспорт не было.