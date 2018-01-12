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/ «Мерседес» под управлением пьяного водителя размотало на Ленинградском мосту

«Мерседес» под управлением пьяного водителя размотало на Ленинградском мосту

Два человека попали в больницу.
сегодня в 10:45
  |  Происшествия

Сегодня ночью «Мерседес» со свердловскими номерами намотало на столб на Ленинградском мосту в Челябинске. Перед этим габаритный автомобиль преодолел барьер в виде бордюра. По информации сотрудников Госавтоинспекции, молодой водитель иномарки был пьян.

12 января в 01:50 на проспекте Победы возле дома № 147 26-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мерседес S500», совершил наезд на препятствия и повредил электроопору, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир 1980 года рождения, получили телесные повреждения, госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Водитель и пассажир находятся в больнице. Сейчас по данному факту ведется проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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