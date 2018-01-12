/ «Мерседес» под управлением пьяного водителя размотало на Ленинградском мосту

Два человека попали в больницу.

Сегодня ночью «Мерседес» со свердловскими номерами намотало на столб на Ленинградском мосту в Челябинске. Перед этим габаритный автомобиль преодолел барьер в виде бордюра. По информации сотрудников Госавтоинспекции, молодой водитель иномарки был пьян.

12 января в 01:50 на проспекте Победы возле дома № 147 26-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мерседес S500», совершил наезд на препятствия и повредил электроопору, после чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир 1980 года рождения, получили телесные повреждения, госпитализированы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Водитель и пассажир находятся в больнице. Сейчас по данному факту ведется проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

