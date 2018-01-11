/ ГАЗель столкнулась с дрезиной на служебной железной дороге в Магнитогорске

Внутри грузовика оказался зажат мужчина.

Накануне на территории Магнитогорского металлургического комбината произошло ЧП. Грузовая ГАЗель совершила столкновение со специальной тележкой на железнодорожном переезде. Дрезина буквально протаранила застрявший автомобиль.

10 января в 13:00 в Магнитогорске на территории ПАО «ММК», железнодорожный переезд № 143. Произошло столкновение грузового автомобиля и гидравлической дрезины. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работали представители нескольких экстренных ведомств. Для того, чтобы извлечь пострадавшего из кабины, потребовалось прибегнуть к оборудованию спасателей.

В результате ДТП спасателям пришлось деблокировать зажатого внутри ГАЗели мужчину 1984 года рождения. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. У него диагностировали перелом ноги и госпитализировали в больницу. — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован перелом ноги.

