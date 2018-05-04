/ Маршрутка и автобус столкнулись Ленинском районе Челябинска

Информация о пострадавших выясняется

Сегодня, 4 мая, в Ленинском районе Челябинска не смогли разъехаться маршрутка и пассажирский автобус. Авария произошла на остановке общественного транспорта. В результате столкновения оба автомобиля — ГАЗ и ПАЗ, оказались повреждены.

4 мая в 07:50 на улице Машиностроителей возле дома № 2 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-322133, маршрут № 172 «Кременкульское пассажирское АТП», совершил столкновение с автобусом ПАЗ-32053 под управлением водителя 1962 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают обстоятельства происшествия.