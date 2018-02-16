/ Женщина спалила квартиру в Челябинске, оставив паяльник на диване

Пожар произошел в Ленинском районе.

Хозяйка двухкомнатной квартиры в доме 32 на улице Пограничной устроила пожар, забыв о включенном паяльнике. Инцидент произошел сегодня, 16 февраля. Женщина оставила устройство на диване на кухне. Вскоре комната оказалась охвачена огнем.



Вызов поступил в 9:47, в 9:50 прибыло первое подразделение. Очаг возгорания был на кухне. В 9:53 открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали 9 человек личного состава, эвакуация не проводилась. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате кухня выгорела полностью, в остальные комнаты огонь не перекинулся. Обошлось без жертв.