На трассе из Челябинска в сторону Тюмени ограничили движение

В Курганской области продолжается паводок

Сегодня, 24 апреля, ввели ограничение движения для водителей большегрузов и тягачей на федеральной трассе Р-254 из Челябинска в сторону Тюмени и Новосибирска. Меры связаны с прохождением паводка в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.



Речь идет об ограничении движения на дороге, которая идет в объезд Кургана (км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), и трассе от Кургана в сторону Тюмени до села Боровлянка (км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени).

«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сказали в пресс-службе.

Водителям рекомендовали учитывать информацию при планировании маршрута.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, 23 апреля уровень воды в Тоболе снизился до 964 сантиметров. Сотрудники экстренного ведомства продолжают помогать населению, которое оказалось в зоне затопления и подтопления. В Белозерском муниципальном округе затопило один низководный мост. Там пришлось усилить дамбы.