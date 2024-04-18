Для водителей ввели ограничение движения на трассе Челябинск — Новосибирск

Это связано с паводком в Курганской области

Сегодня, 18 апреля, для водителей грузовых машин ввели ограничение движения на некоторых участках автодороги Р-254 из Челябинска в сторону Новосибирска. Это связано с прохождением весеннего паводка и подтоплением в Курганской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.



Ограничения для грузовиков и тягачей действуют с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени на следующих участках:

— км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;— км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Добавим, время введения и окончания ограничения движения могут изменить в зависимости от погоды.

Напомним, в Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. На помощь жителям отправляются более 100 человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также Москвы.

