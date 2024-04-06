Паводок оставил без электричества поселок в Челябинской области

Населенный пункт запитали от резервных источников

В Нагайбакском районе Челябинской области паводок оставил поселок Александро-Невский без электричества. На данный момент большая часть населенного пункта запитана от резервных источников. Восстанавливать электроснабжение будут после отхода паводковых вод. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Ситуация в поселке Александро-Невский находится под контролем специалистов Магнитогорских электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“. В настоящий момент большая часть поселка получает электроснабжение от резервного источника электроснабжения РИСЭ мощностью 100 кВт, в ближайшее время энергетики подключат еще одно РИСЭ 100 кВт»,— уточнили в компании.

Всего в Челябинской области в зоне повышенного риска подтопления находятся 626 энергообъектов, расположенных в поселках Наследницкий и Рымнинский Брединского района, поселке Кызыл-Маяк Варненского района, поселке Александровский Кизильского района и многих других. Наблюдают за ними в круглосуточном режиме.

Сотрудники ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» хорошо подготовлены к паводку: вся техника приведена в полную готовность, филиалы оснащены специальным оборудованием для обеспечения безаварийной работы. Созданы специальные комиссии, проведены инструктажи и противоаварийные тренировки.

В случае, если существует опасность подтопления, жителям рекомендовано отключить электричество в распределительном шкафу. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают электричество на всей территории подтопления.

Ранее ЧП произошло в Карталинском районе. Льдина во время паводка повредила газопровод и оставила без голубого топлива поселок Сухореченский. Восстановительные работы завершили вечером того же дня.