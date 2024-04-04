Поселок в Челябинской области остался без газа из‑за ледохода

Специалисты обещали устранить аварию уже сегодня

В Карталинском районе Челябинской области льдина во время паводка повредила газопровод и оставила без голубого топлива поселок Сухореченский. Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск», специалисты планируют завершить восстановительные работы до конца сегодняшнего дня.



Льдина повредила газопровод через реку Сухую вечером 3 апреля. Заявка в филиал Газпрома поступила в 21:20.

«От газоснабжения отключены 106 индивидуальных жилых домов поселка Сухореченского», — сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают специалисты филиалов Газпрома из Челябинска и Екатеринбурга.

«Производится прокладка временного газопровода для восстановления газоснабжения. После завершения сварных работ будет выполнен запуск газорегуляторного пункта и начнется подключение потребителей. Завершить работы запланировано до конца дня 4 апреля», — отметили в пресс-службе.

Весеннее половодье в Челябинской области находится на контроле у ГУ МЧС региона и прокуратуры. Чрезвычайное ведомство привлекло дополнительные силы для безопасного прохождения паводка. В селе Варна для жителей проводят инструктаж в случае, если придется покинуть свои дома.

Ситуацию держат на контроле также в Брединском, Чесменском, Карталинском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах. Людям оказывают всестороннюю помощь. Для жителей организовали пункты временного размещения, однако туда пока никто не обратился.